Abdi Nageeye wil Nederlands record verbeteren in race met vriend Bashir Abdi: ‘Misschien wel met minuten’

De atleten die deze vrijdag uit het raam kijken zien onder de Erasmusbrug de hoge golven op de Maas, maar Remco Barbier, de nieuwe directeur van de NN Marathon Rotterdam, heeft zojuist al gezegd dat de weersomstandigheden zondag gunstig lijken te zijn. Niet voor niets durft de organisatie de hoop uit te spreken op een nieuw parkoersrecord. Dat staat sinds oktober vorig jaar zeer scherp met de 2.03.36 van Bashir Abdi, tevens het Europees record.

De Belg is er weer bij. Maar nu mét Abdi Nageeye, die toen kort na hun zo bijzondere laatste honderden meters in Sapporo voor de New York Marathon had gekozen. ,,Het is mooi om samen te lopen”, zegt Nageeye. ,,Maar het zou dom zijn als we alleen met elkaar bezig zouden zijn. De marathon valt niet te voorspellen. En er zijn hier heel veel Ethiopiërs en Kenianen die 2.03 willen lopen.”

Abdi Nageeye helpt goede vriend Bashir Abdi aan een bronzen medaille.

Het deelnemersveld dit jaar is erg sterk. Met het volledige podium van vorig jaar met de nummer 2 en oud-winnaar Marius Kipserem (persoonlijk record van 2.04.04) en nummer 3 Dawit Wolde (2.04.27), aangevuld met Getaneh Tamire (2.03.30) en Reuben Kipyego (2.03.55). En dan zijn er nog de Nederlanders Bjorn Koreman, debutant Richard Douma en Ronald Schröer.

Bij de vrouwen wordt uitgekeken naar marathonrevelatie Nienke Brinkman (2.26.34). Terwijl de Keniaanse winnares van vorig jaar Stella Barsosio (2.22.04) ook weer aan de start staat. Gemikt wordt op een tijd onder de 2.20. Daarbij wordt ook gekeken naar de Ethiopische Haven Hailu (2.20.19).

Nageeye is met 2.06.17 Nederlands recordhouder, maar op die tijd is hij steeds minder trots. ,,Die is al van een paar jaar geleden. En ondertussen kun je daar in Kenia en Ethiopië niet meer mee thuiskomen. Dus er moeten flink wat secondes, of minuten, vanaf. Door het coronavirus en een aantal keuzes voor races zonder hazen is het alweer even geleden dat ik een marathon op het hoogste tempo heb gelopen. Dat zal wennen worden, maar ik heb er ook zin in.”

Bashir Abdi tempert ondertussen de verwachtingen. ,,Na mijn zege vorig jaar in Rotterdam ben ik eigenlijk niet genoeg tot rust gekomen. Het heeft mij enorm veel drukte bezorgd, met allemaal leuke verplichtingen. Daardoor begon ik met een trainingsachterstand. Ik ben twee keer serieus geblesseerd geraakt. Met een scheur in mijn kuit en daarna in mijn linker adductor. Dat ik hier ben is goed nieuws. Ik ben opnieuw gezond. Maar dat heeft even geduurd. Maar dat zal ik vergeten zodra ik het publiek en de sfeer zie in deze thuiswedstrijd. Ik ga er samen met Abdi een mooie race van proberen te maken.”