Abdi Nageeye na historische marathon: ‘Nu voel ik dat het het allemaal waard was’

NBA Kyrie Irving verliest bij thuisren­tree na versoepel­de coronamaat­re­ge­len in New York

De basketballers van Charlotte Hornets hebben de terugkeer van Kyrie Irving in een thuiswedstrijd voor Brooklyn Nets verpest. De Hornets waren in New York met 119-100 te sterk voor de Nets, waar de ongevaccineerde Irving (30) weer in actie kon komen wegens versoepelde coronamaatregelen.

28 maart