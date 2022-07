Abdi Nageeye haalt finish niet bij marathon op WK, Tamirat Tola wint

WK hockey Raoul Ehren wil met België stunten tegen Oranje: ‘Je moet een kéér van Nederland winnen’

Nederland-België is vanavond het interessante affiche van de kwartfinale op het WK hockey in Amstelveen. Bij de zuiderburen werkt de Nederlandse bondscoach Raoul Ehren aan een succesvol traject, dat moet leiden tot een medaille in Parijs 2024. ,,Maar eerder mag ook.”

12 juli