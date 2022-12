Abdi Nageeye doet op 16 april weer mee aan Marathon Rotterdam: ‘Met Abdi en Abdi belooft het weer spektakel te worden’

Met de komst van Abdi Nageeye is meteen de topfavoriet bekend voor de nationale titelstrijd, want na jaren in Amsterdam wordt het NK de komende twee jaar tijdens de Marathon Rotterdam gehouden.



Maar zelf zal Nageeye, drievoudig nationaal kampioen en Nederlands recordhouder, vooral naar zijn internationale concurrenten kijken. Een jaar na zijn zege in 2.04.56 zal hij wederom om de winst willen strijden.

Daarbij zal het publiek ook benieuwd zijn naar eventuele vriendendiensten tussen hem en zijn boezemvriend Bashir Abdi. In 2021 gingen de twee de wereld over, toen Nageeye zich in de olympische eindsprint bekommerde om de Belg die na hem als derde het podium op mocht. Elf weken later won Bashir Abdi - net als Nageeye in Somalië geboren - in een Europees en parkoersrecord van 2.03.36 op de Coolsingel.

Volledig scherm Bashir Abdi en Abdi Nageeye na de NN Marathon Rotterdam van dit jaar. © Pim Ras

In april van dit jaar was het Bashir Abdi die in mindere vorm Nageeye hielp op weg naar diens zege, bijvoorbeeld door het tempo van de kopgroep te vertragen. Zelf moest hij genoegen nemen met een vierde plaats. Sindsdien werd Bashir Abdi nog derde in Londen en bij de WK in Eugene, terwijl Nageeye derde werd in New York.

Andere toppers worden binnenkort bekendgemaakt, laat de organisatie weten. ,,Met een aansprekend duo als Abdi en Abdi belooft het opnieuw een spectaculaire marathon te worden”, zegt Mario Kadiks, tijdelijk teruggekeerd als organisator van de NN Marathon Rotterdam. ,,Met zulke toppers kun je een mooie race en snelle tijden verwachten.”

Volledig scherm Abdi Nageeye en Nienke Brinkman na de NN Marathon Rotterdam van dit jaar. © Pim Ras Fotografie