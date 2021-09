Abbingh maakt na hamstringblessure rentree in Denemarken

Olympisch kampioene Wilson met coronabe­smet­ting in ziekenhuis

20 september Olympisch zwemkampioene Madison Wilson is met een coronabesmetting opgenomen in een ziekenhuis. De Australische heeft dat zelf laten weten, met de toevoeging dat ze volledig is gevaccineerd. Wilson heeft afgezegd voor een internationale wedstrijd, waaraan ze binnenkort zou deelnemen.