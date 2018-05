Abbingh en Broch ontbreken in handbalselectie

Hassan niet bij FBK Games vanwege knieproble­men

16:08 Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de FBK Games in Hengelo. De langeafstandsloper heeft last van een knie. ,,Helaas komen de FBK Games te vroeg voor mij omdat mijn knie nog niet 100 procent is voor wedstrijden", schrijft Hassan op haar Twitterpagina.