Aantal dopingovertredingen in Nederland stabiel

Het aantal is gelijk aan het jaar ervoor, toen vrijwel net zo veel controles (3145 tegen 3140) werden uitgevoerd. De Dopingautoriteit presenteerde vandaag de cijfers en een toelichting. Elf keer werd aangifte gedaan bij een Nederlandse sportbond, in één geval bij de Commissie Naleving Dopingsancties. In één geval concludeerde de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak dat er onvoldoende grond was voor het doen van aangifte, terwijl in twee gevallen de betrokkenen een sanctievoorstel accepteerden waardoor een tuchtprocedure niet nodig was. Krachtsporten voerden opnieuw de ranglijst aan met drie overtredingen.