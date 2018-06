24 uur Le Mans: alle ogen op Alonso

De missie van Alonso

Dubbel is het wel. Heel die 24 uur van Le Mans sneeuwt natuurlijk een beetje onder door al die aandacht voor de deelname van Fernando Alonso. En tegelijkertijd heeft de iconische race, toe aan de 86ste editie, nog nooit zoveel aandacht gehad. Het debuut van de Spaanse Formule 1-coureur van McLaren zet de internationale spotlights nog nadrukkelijker op de Franse 24-uurs race. Zijn missie is bekend, in Le Mans hoopt hij zijn volgende stap te zetten op weg naar de ‘Triple Crown of Motorsport’. Die eretitel verdien je als je de Indy 500, Le Mans én de Formule 1-race in Monaco hebt gewonnen. In 2006 en 2007 won de coureur uit Oviedo al in de koningsklasse in het prinsdom. Zijn eerste poging in Indianapolis eindigde vorig jaar met een opgave.