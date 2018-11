Zware bevalling in Noordwijk houdt Hoek bovenin

VIDEONOORDWIJK – Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Hoek wist de overwinning zaterdagavond wel over de streep te trekken. Op bezoek bij het laaggeklasseerde SJC won de ploeg van Dennis de Nooijer met 1-2, in een wedstrijd die het al veel eerder had moeten beslissen. Dat leek tien minuten voor tijd te gebeuren, maar Rik Impens miste een strafschop. Daardoor was het voor alles en iedereen bij Hoek billenknijpen geblazen, tot de allerlaatste seconde.

Het opportunistisch spelende SJC kreeg in de blessuretijd nog een vrije trap op de helft van Hoek, die werd genomen door doelman Bjorn Haggerty. Alles en iedereen stond in het strafschopgebied, waar Jordi de Jonghe deed wat van hem werd verlangd. De doelman van Hoek plukte de bal uit de lucht, waarna scheidsrechter Prooi een einde aan de wedstrijd maakte.

Lees ook Hoek begint met een goed gevoel aan de tweede periode Lees meer

Daarmee had Hoek weer drie punten beet, waarmee het totaal voor de nummer vier van de derde divisie op 25 punten kwam. Het duel in Noordwijk kende een flitsende opening. Hoek scoorde al na 1 minuut en 55 seconden, toen Rik Impens rechtsback Fabian Wilson de diepte instuurde. Doelman Haggerty twijfelde even, kwam toch uit, maar Wilson was één seconde eerder bij de bal en tikte die langs de keeper (0-1). Lang kon Hoek niet genieten van die voorsprong. Na zeven minuten gaf het onnodig een corner weg, waarna er ook nog eens slap werd verdedigd. Mike van Toor stond op de goede plaats: 1-1.

Daarna was Hoek wel de bovenliggende partij. SJC probeerde in de openingsfase snel druk te zetten en wilde graag in de duels komen. Toen dat steeds minder goed lukte, kreeg Hoek wat meer ruimte om te voetballen. Dan is het ook lekker als je een speler als Jonathan Constansia in je ploeg hebt. De flankspeler, die op links vaak van positie wisselde met Gianni Tiebosch, snelde na 28 minuten weer eens langs zijn directe tegenstander. Zijn voorzet werd door Kyle Doesburg langs Haggerty gewerkt (1-2).

Voor de topscorer van Hoek was het in de dertiende wedstrijd van het seizoen al zijn tiende competitiegoal. Ter vergelijking: Doesburg kwam vorig jaar bij ASWH in een heel seizoen tot dertien goals en was daarmee toen topscorer van de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht. Na rust had hij er nog wel één willen maken, maar Hoek had het lastig met de fysiek voetballende ploeg van trainer Sjaak Polak. Tien minuten voor tijd kreeg Hoek een strafschop, na een lichte overtreding op Gianni Tiebosch. Rik Impens zette zich achter de bal, maar miste. Daardoor bleef het tot de allerlaatste seconde spannend, maar kon Hoek uiteindelijk opgelucht ademhalen.

SJC-Hoek 1-2 (1-2). 2. Fabian Wilson 0-1, 7. Mike van Toor 1-1, 28. Kyle Doesburg 1-2. Scheidsrechter: C. Prooi (Hellevoetsluis). Gele kaart: Jordy Groot (SJC). Aantal toeschouwers: 150.

SJC: Björn Haggerty; Mauro Kloppert (36. Trecy Kapata), Mike van Toor, Demir Strojil (73. Mark Turk), Stef van der Zalm, Jordy Groot; Abbas el Tamimy, Hakan Bayram (65. Dario Lovecchio), Tom Broekhuizen; Tom Duindam en Melvin van Stijn.