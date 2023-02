ZVV Middelburg in extase na overwinning in de halve finale van de beker, ‘Wij gaan die finale winnen’

MET VIDEOEen enerverende zaalvoetbalavond in Middelburg. In de halve finale van de beker ontving ZVV Middelburg namelijk ZVG Cagemax uit Gorinchem. Na een bloedstollende slotfase trokken de Middelburgers in de penaltyreeks aan het langste eind.

Naast de landelijke beker waaraan ploegen uit de eredivisie en eerste divisie deelnemen, worden er zes districtsbekers verdeeld. Bij het district Zuid 1 werd de halve finale gespeeld tussen ZVV Middelburg en het tweede team van ZVG Cagemax. Althans, Boaz Angkotta, speler van Middelburg, dacht daar na afloop wat anders over: ,,Er deden een aantal jongens van het eerste mee.”

Daarnaast staat de ploeg uit Zuid-Holland stijf bovenaan in de competitie waar ook ZVV Middelburg in uitkomt. Desondanks was ZVV Middelburg de bovenliggende partij, zag ook Angkotta. ,,Wij dicteerden het spel en zij counterden alleen maar. Uiteindelijk trekken we hem dan met powerplay over de streep. Daar oefenen we ook veel op.”

De keeper, Arash Emamjomeh, was inderdaad nodig om überhaupt tot penalty's te komen. Drie minuten voor tijd stonden de Middelburgers namelijk op een 2-3-achterstand. Plotseling kon Emamjomeh hem vrij aannemen voor de goal van de tegenstander en schoot de bal binnen: 3-3 en extase in De Kruitmolen. In de daaropvolgende penaltyreeks moest het publiek negen penalty's wachten voordat de beslissing viel. De tiende strafschop werd stabiel binnengeschoten door Mahyar Emamjomeh.

Angkotta: ,,Ons doel voorafgaand aan dit seizoen was promoveren en bekerwinst. Dat komt denk ik omdat wij goed zijn in enkele wedstrijden. Daarmee bedoel ik wedstrijden in de knock-outfase, we kunnen ons daar heel goed voor opladen. Deze avond begon al met een goede bespreking. De trainer had onze uitwedstrijd tegen hen goed onthouden en wist dat zij alles over de zijkanten deden. Dat was nu precies weer het geval. Uiteindelijk hebben ze ook drie keer gescoord via de zijkanten.”

Uiteindelijk kon ZVV Middelburg zich de drie tegengoals permitteren en belandde het in de finale. ,,Ik heb daar nu al heel veel zin in”, zegt Angkotta glunderend. ,,Net als iedereen willen we elke wedstrijd enorm graag winnen. Dat zie je ook terug in ons spel. In de finale gaat het publiek dat weer terug zien. We gaan hem winnen!”

Volledig scherm Boaz Angkotta (midden) in actie voor ZVV Middelburg. © Alex Angkotta