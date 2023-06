Zusjes Tieleman herenigd bij Eendracht Aalst

PZC Voetbal Podcast #33 met Rogier Veenstra: over een plekje in het Zeeuws elftal, Excelsior en zijn twijfels als hoofd jeugdoplei­ding

In de PZC Voetbal Podcast is Rogier Veenstra te gast, sinds dit seizoen hoofd jeugdopleiding bij eredivisieclub Excelsior Rotterdam. Ook Jan Dagevos, die als (sport)journalist wat jubilea te vieren heeft, spreekt zich weer uit over het (Zeeuwse) voetbal. Presentator is zoals altijd Juriën Dam.