Zonder zieke Staelens heeft Hoek niets in te brengen tegen Sportlust’46

Voordat Wout den Engelsman naar Goes vertrekt, wil hij kampioen worden met WHS

SINT-ANNALAND - Na weken van twijfel heeft hij de knoop doorgehakt. Wout den Engelsman (18) speelt volgend seizoen voor Goes. Het is een mooie stap vooruit, in zijn nog jonge loopbaan. Voor hij vertrekt wil hij nog presteren met WHS.

30 april