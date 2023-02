Zonder spits Schalkwijk, maar met eerste keeper breekt Hoek tegen Ter Leede met tradities

DERDE DIVISIEHoek brak zaterdag in de derde divisie met tradities. De ploeg bewees tegen Ter Leede dat het ook kan winnen als het zelf minder trefzeker is. Uitgerekend dankzij een goede eerste helft wonnen de Zeeuwen in Zuid-Holland met 1-2.

Een doelpuntrijk gelijkspel; voor de fanatieke gokker was het zaterdag geen gek idee geweest om daar op in te zetten voor het duel tussen Ter Leede en Hoek. Beide ploegen scoren dit seizoen (bijna) net zo vaak zelf als dat ze doelpunten tegenkrijgen. Ter Leede maakte er in 21 wedstrijden 39 en incasseerde er 39, Hoek scoorde 46 keer en kreeg 47 doelpunten tegen. Bijna een derde van de (tegen)doelpunten van Hoek viel in 2023: 13 voor en 15 tegen in drie duels.

Ook zaterdag was Hoek weer op schot, al leek die doelpuntrijke remise er na 28 minuten al niet meer in te zitten. De Zeeuws-Vlamingen hadden toen namelijk al een 0-2-voorsprong te pakken. Mathieu de Smet zorgde in de elfde minuut voor de 0-1, na knap voorbereidend werd van Sylvio Hage. Ook Artuur Zutterman liet in de 28ste minuut zien aardig een doelpunt voor te kunnen bereiden. Hij bediende in de 28ste minuut aanvoerder Rik Impens, die de 0-2 maakte.

Daarmee brak Hoek eindelijk met een vervelende gewoonte die het in 2023 opgebouwd had. Winst of verlies; dit jaar liepen de Zeeuwen iedere wedstrijd (flinke) schade op in de eerste helft. Nu deelde Hoek zelf de eerste klappen uit. De thuisploeg had de dekking ook niet op orde, waardoor de bezoekers Ter Leede makkelijk in de hoek konden drijven. Vooral Sylvio Hage was een plaag voor de Zuid-Hollanders. Hij was constant dreigend, met onder meer de assist bij de 0-1 als resultaat.

Twee keer geel

Maar na rust, de laatste wedstrijden juist de periode waarin Hoek toeslaat, kwamen de Zeeuws-Vlamingen onder druk te staan. Hoek kwam er nauwelijks uit, zag Ter Leede steeds gevaarlijker worden en kwam zelf tot overmaat van ramp ook nog met tien man te staan. Mohammad Jabar Zada trapte na een fluitsignaal de bal weg en kreeg daarvoor zijn tweede geel. Het duurde daarna niet lang voordat de thuisploeg er 1-2 van maakte. Dirk Hoekstra verzorgde de aansluitingstreffer.

Zonder de zieke spits Steve Schalkwijk, de afgelopen twee duels steeds goed voor een hattrick, bleek Hoek een stuk minder trefzeker. En zeker met een man minder zat een derde treffer er tegen Ter Leede niet meer in. Toch zal Hoek tevreden zijn met de 1-2-zege. Dat de ploeg ook kan winnen als het minder vaak scoort, heeft maar één oorzaak: het krijgt ook minder doelpunten tegen. En dat is dan juist weer wel lekker voor de teruggekeerde doelman Lars Knipping, die na zijn blessure voor het eerst weer onder de lat stond.