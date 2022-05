Zonder James begint Hoek aan de laatste loodjes van het seizoen

Dat was nodig ook, want in de eerste helft in Barendrecht bleef Hoek ver van het gewenste niveau. De Neve: ,,Die eerste helft is niet voor herhaling vatbaar, want de volgende keer win je zo’n wedstrijd waarschijnlijk niet. Ik was wel tevreden over de veerkracht en mentaliteit van de spelers. We kwamen op achterstand, maar in het laatste halfuur hebben we echt een paar topaanvallen laten zien.’’