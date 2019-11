‘Zonder die rode kaarten had Groene Ster waarschijnlijk wel gewonnen’

Van Lare met Oranje onder 17 naar toernooi in Verenigde Staten

15:48 ZEIST - Aron van Lare kan zich opmaken voor een toernooi in de Verenigde Staten. De uit Terneuzen afkomstige doelman van PSV is door KNVB-coach Mischa Visser opgenomen in de definitieve selectie van Oranje onder 17, dat van 14 tot en met 19 november meedoet aan een vriendschappelijk toernooi in Florida.