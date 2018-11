Zon schijnt nog steeds voor Beach Soccer Zeeland na topzomer

TERNEUZEN - Beach Soccer Zeeland (BSZ) is woensdagavond in Terneuzen gehuldigd voor een topzomer.

Het vrouwenteam werd landskampioen en bekerwinnaar, terwijl het mannenteam via de play-offs promoveerde naar de eredivisie. Na vijf jaar afwezigheid keert het mannenteam daarmee terug op het hoogste niveau in Nederland.

In 2013 koos BSZ voor een vervolg in de Belgische competitie. Een jaar later kroonde de ploeg zich al tot kampioen van België. Het opmerkelijke feit deed zich daardoor voor, dat de club in verschillende landen landskampioen was geworden. In 2009 werd BSZ dat immers in Nederland.

Vorig jaar keerden de mannen terug in de Nederlandse competitie. In het tweede seizoen in de eerste divisie werd de zo fel begeerde promotie afgedwongen. In de finale van de play-offs gebeurde dat door een 4-2-overwinning op BS Rotterdam.

De grootste successen werden deze zomer behaald door het vrouwenteam. In het tweede seizoen van haar bestaan pakte het team zowel de landstitel als de nationale beker. Het fijnste toetje van de landstitel is de deelname aan de Champions League, eind mei in Portugal.