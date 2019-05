Zoektocht naar kampioensschaal Terneuzense Boys krijgt nieuwe wending

Tijdens de festiviteiten rondom het kampioenschap bleek de kampioensschaal ’s avonds ineens te zijn verdwenen. Die komt wel weer boven water, was de verwachting bij de club. Tien dagen later was de schaal echter nog steeds niet gevonden. De ontvangen foto was echter wel de eerste echte aanwijzing dat de trofee niet per ongeluk bij het grof vuil is beland - zoals sommige leden dachten - maar is meegenomen vanaf het feest. Het is nu wachten op de volgende aanwijzing, voor de club die de schaal graag in de prijzenkast wil zetten.