Zoektocht bij Terneuzense Boys: waar is de kampioensschaal?

'Kinderspel' levert Hoek negen goals op tegen club die 350.000 euro kwijtraakte

7:00 AMSTERDAM - Loek Wisman keek voor de wedstrijd vanuit de bestuurskamer even naar buiten, richting het hoofdveld. Voor zijn club was het inderdaad een bijzonder moeizaam seizoen geweest, bevestigde het bestuurslid voetbalzaken van De Dijk. Was het budget voor de eerste selectie van de Amsterdamse club vorig jaar nog 350.000 euro, zo vertelde hij, dit seizoen was dat na het vertrek van hoofdsponsor Heino Braspenning precies nul euro. ,,We gaan degraderen, maar toch zijn we dit seizoen maar twee keer helemaal weggespeeld’’, zei Wisman.