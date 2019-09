Zoek jezelf in de Zeeuwse topscorerslijst aller tijden; hoe ver sta je achter Adri van Hanegem?

Bij Hoek is het even muisstil

9:00 SASSENHEIM - Minuten lang was het muisstil in de kleedkamer. Het zei na de 3-2-nederlaag alles over de ontgoocheling in het kamp van Hoek, waar maar al te goed werd beseft dat onnodig punten waren gemorst. Hoek was niet top, maar speelde in een wedstrijd van ‘alles nét niet’ evenmin slecht. De Zeeuws-Vlamingen vielen vooral in het mes van de counter, waaruit Ter Leede in het eerste halfuur drie keer scoorde.