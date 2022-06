Zo ziet de nacompetitie voor de Zeeuwse clubs eruit

Situatie Terneuzen­se Boys is nu echt zorgelijk

TERNEUZEN - Terneuzense Boys heeft zich in de slechtst denkbare positie gemanoeuvreerd in de strijd om handhaving in de eerste klasse B van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer gaf in de slotminuten tegen het al gedegradeerde Neptunus-Schiebroek een 1-0 voorsprong weg en verloor in blessuretijd met 1-2 van de Rotterdammers.

30 mei