Zo eenvoudig als vorig jaar zal het nu in Assen niet zijn voor Hoek

HOEK - Voor de eerste uitwedstrijd van het seizoen kan Hoek de borst natmaken. De ploeg van Lieven Gevaert speelt zaterdag in Assen tegen ACV, dat ijzersterk aan het nieuwe seizoen is begonnen.

De formatie uit Drenthe won in de eerste kwalificatieronde van de KNVB beker met maar liefst 1-5 van Hollandia en ging vorige week in de derde divisie van start met een 2-3-overwinning bij FC Lisse. ,,Voor een aantal cruciale posities heeft ACV deze zomer nieuwe jongens gehaald’’, weet Gevaert.

De trainer stapte gistermiddag om 17.00 uur met zijn selectie in de bus richting Zwolle, waar werd overnacht. Van de 20 spelers tellende spelersgroep waren er 19 aan boord. Alleen Mohammad Jabar Zada is thuis gebleven, omdat hij vandaag met zijn fysiotherapeut verder aan zijn herstel werkt. Fabian Wilson en Erwin Franse zijn ook niet inzetbaar tegen ACV, maar zijn wel mee naar Zwolle en Assen. ,,Erwin heeft deze week veel met de groep getraind, dat is positief’’, zegt Gevaert. ,,Hij gaat voor de wedstrijd trainen. Fabian maakt ook stappen.’’

Het zijn geen robots

Seppe Vereecke is weer fit en daardoor bestaat de wedstrijdselectie van Hoek vandaag uit 17 spelers. Gevaert zal dus opnieuw keuzes moeten maken. Vorige week liet hij Giovanni Delannoy voor het openingsduel met Barendrecht (1-1) buiten zijn basiself en daar was de aanvallende middenvelder op z’n zachtst gezegd niet blij mee. ,,Bij voetbal komt altijd emotie kijken’’, weet de trainer. ,,Dat is normaal, het zijn geen robots. Ik wil jongens ook niet in een keurslijf duwen. Ze hoeven het niet altijd met mij eens te zijn. Ik ga nog even kort met Giovanni praten. Daar hebben we tijdens de reis genoeg tijd voor.’’

Volledig scherm Rik Impens (links) is het middelpunt van een Hoek-feestje na zijn openingstreffer tegen Barendrecht. © Sjaak van der Salm

Hoek heeft een goede trainingsweek achter de rug, met op dinsdag een lange, pittige sessie. ,,Op donderdag trainen we altijd wat korter en ligt de nadruk op het tactische deel’’, aldus Gevaert, die een goed beeld heeft van ACV. Vorig seizoen won Hoek in Assen met 1-4, nadat het halverwege het duel al met 0-4 leidde. ,,Maar er is daar wel het een en ander veranderd’’, weet de trainer. ,,Voor een aantal cruciale posities heeft ACV deze zomer nieuwe jongens gehaald. Hun rechtsback is ook ‘een halve transfer’. Hij is rechtsbenig en speelde vorig seizoen tegen zijn voet in op links. Nu staat hij wel aan de rechterkant en dat vult hij heel goed in.’’

Quispel en Grevink

Freddy Quispel is de nieuwe spits van ACV. De aanvaller kwam over van het Duitse Oldenburg en speelde daarvoor bij FC Emmen. Gevaert: ,,Ik vind dat een heel goede speler.’’ Een andere nieuweling die indruk maakte bij ACV is Niels Grevink. De aanvallende middenvelder, die power, snelheid en loopvermogen heeft, maakte tegen Hollandia samen met Quispel het verschil. Grevink raakte op de donderdagtraining voor het duel met FC Lisse echter geblesseerd. ,,Ik zou het niet erg vinden als hij tegen ons niet mee doet’’, bekent Gevaert. ACV is in zijn ogen een redelijk complete ploeg. ,,Het is ook een vrij jong team, waar veel enthousiasme en ook veel dynamiek in zit. We weten wat we kunnen verwachten.’’

Quote ACV is ook een vrij jong team, waar veel enthousias­me en ook veel dynamiek in zit. We weten wat we kunnen verwachten Lieven Gevaert (trainer Hoek)

Voor spelers die dit seizoen terug komen van een blessure of buiten de wedstrijdselectie vallen heeft Hoek op korte termijn vrijwel zeker geen vangnet meer. Het tweede elftal speelde jarenlang in de reserve hoofdklasse maar is uit elkaar gevallen. De club diende bij de KNVB het verzoek in om te worden ingedeeld in de reserve eerste klasse en dat werd gehonoreerd.

Het lijkt echter uitgesloten dat Hoek 2 dit seizoen in die reserve eerste klasse zal voetballen. Spelers die in eerste instantie nog zouden blijven, vertrekken alsnog. Zo maakte derdeklasser Zaamslag donderdag de komst van Brian van Hoorn bekend. De aanvaller was in 2018 als invaller nog de reddende engel in het nacompetitieduel met Spijkenisse. Van Hoorn maakte de 2-2, waardoor Hoek de finale bereikte. Die werd gewonnen van Ajax, waardoor de club naar de derde divisie promoveerde.