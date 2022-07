Zevenklapper voor winnend Hoek

Verdediger XerxesDZB ontkomt aan schorsing na vechtpar­tij bij Terneuzen­se Boys: camerabeel­den pleiten Rotterdam­mer vrij

Desley Hoogendijk wist dat hij onschuldig was en camerabeelden spraken hem uiteindelijk vrij. De verdediger van XerxesDZB verkeerde bijna twee maanden in grote onzekerheid. De 28-jarige Rotterdammer kreeg half mei door de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing van een jaar opgelegd naar aanleiding van een vechtpartij in de kantine na afloop van een duel tegen Terneuzense Boys.

11 juli