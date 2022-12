Zevenklapper Terneuzen, Steen terug op aarde en Hontenisse kansloos

met Poll Meer meisjes voetballen in Zeeland, nú nog meer vrouwelij­ke scheids­rech­ters

De Française Stéphanie Frappart heeft donderdag de primeur. Ze is de eerste vrouw die een wedstrijd (Costa Rica-Duitsland) fluit op het eindtoernooi van het WK voetbal voor mannen. Gaan we straks ook meer vrouwelijke scheidsrechters zien in Nederland én dus ook in Zeeland?

1 december