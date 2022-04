Zevenklapper Breskens met de ene beauty na de andere

Luc­tor-jon­kies van toen tonen zich nu in derby volwassen

‘S-HEERENHOEK - In de derde klasse A versloeg Luctor Heinkenszand Patrijzen zaterdag vrij eenvoudig met 1-4. Alleen in het eerste half uur kon Patrijzen meekomen en oogde het gevaarlijk in de omschakeling. Na de 0-1 nam Luctor Heinkenszand het heft stevig in handen en kwam het niet meer in gevaar.

3 april