Zevenklapper brengt Kloetinge naar de o zo begeerde koppositie

PODCAST PZC Voetbal Podcast #24: Geel voor Juriën, clubliefde in Hoek en Hoofdplaat dik in de min

We kunnen dit weekend kort zijn over de twee hoogst spelende Zeeuwse voetbalclubs, want zowel Goes als Hoek kwam afgelopen weekend niet in actie in de derde divisie. Toch viel er nog wel wat nieuws te melden over Hoek en dat doen we dan ook in aflevering #24 van de PZC Voetbal Podcast.

28 maart