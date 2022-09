Zet Hoek zaterdag de volgende stap? ‘Het is een proces van vallen en opstaan’

Aan de ontmoeting met GVVV in Veenendaal hield Hoek uiteindelijk een punt (0-0) over. Woensdag kwam in Hoornaar tegen Stedoco het vervolg. De midweekse exercitie leverde een 3-1-overwinning op. Het was het resultaat van een ijzeren speldiscipline, veel loopwerk en messcherpe counters. ,,Toch vind ik niet dat we alleen maar reactievoetbal hebben gespeeld’’, stelde De Neve. ,,We hebben ook onze kwaliteiten getoond.’’