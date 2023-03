Zelfs nederlaag krijgt Hoek niet van vertrouwde negende plek af

Al snel dacht Hoek op voorsprong te komen, maar niets bleek minder waar. Rik Impens’ doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later scoorde Sparta Nijkerk wel legitiem. In de negende minuut werkte Max Leeflang de 1-0 binnen. Een inzet van Matthieu de Smet zoefde nog vlak langs de goal, maar de gelijkmaker zat er in de eerste helft niet meer in voor Hoek. Ruststand: 1-0.