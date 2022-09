‘Zelfs een contract op een bierviltje is rechtsgeldig’

,,Er is laatst nog een contract op een bierviltje gesloten en dat was ook rechtsgeldig. Iemand had dat bewaard en één van de getuigen zei dat wat op het bierviltje stond, klopte. Ook als je mondeling iets overeenkomt, is er sprake van een contract. In het betaald voetbal werken ze met officiële KNVB-contracten. Of dat in het amateurvoetbal ook zo is, kan ik niet één-twee-drie in de reglementen terugvinden, maar ook als er geen officieel KNVB-contract is gebruikt, wil dat nog niet zeggen dat er geen contract is.’’