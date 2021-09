Zeker lijkende zege verdwijnt voor Hoek als sneeuw voor de zon

En dan kwam de ploeg in de slotfase ook nog eens heel goed weg. De 90ste minuut liep al toen Kian Visser alleen voor doelman Griffin de Vroe op mocht duiken en de rechterhoek zocht. Zijn inzet raakte niet het net, maar de paal, waardoor Hoek ontsnapte aan een nederlaag. Zo voelde het gelijkspel overigens ook, want binnen een tijdsbestek van drie minuten gaf het een zeker lijkende zege uit handen.

De matige start van het seizoen wordt op deze manier doorgetrokken. Met de gelijke spelen tegen Barendrecht (1-1) en ACV (1-1) viel te leven, met de nederlaag van een week geleden tegen Stedoco (1-4) zeker niet. Nu kwam de ploeg in de eerste helft we veel beter voor de dag. Hoek startte tegen de Friese ploeg met dezelfde elf namen als een week eerder tegen Stedoco, alleen had Gevaert het anders neergezet. Ja, wel met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee aanvallers, maar Steve Schalkwijk had deze keer Giovanni Delannoy dicht bij zich.

Rik Impens opereerde daardoor weer op zijn vertrouwde stek achter de spitsen, vanuit de as van het veld. Jonathan Constansia en Istvan Bakx waren de twee middenvelders achter Impens. De Zeeuws-Vlaamse ploeg begon net als tegen Stedoco prima aan de wedstrijd, alleen was er één groot verschil: de kansen werden nu wel benut. Na acht minuten werd Schalkwijk aan de linkerkant van het strafschopgebied vrijgespeeld door Karim Bannani. Schalkwijk nam zijn tijd, legde de bal voor zijn rechter en legde de bal in de verre hoek (1-0).

Slap ogende Friezen

Acht minuten later was het opnieuw raak. Impens kreeg de bal in de as, leek voor een steekbal op Schalkwijk te kiezen, maar haalde vervolgens zelf uit (2-0). Daarna ontsnapte Hoek wel en paar keer aan een tegentreffer, tegen de slap ogende Friezen die zeven spelers misten en zaterdagochtend om 7.30 uur de bus in waren gestapt. Hoek, dat Niels de Pauw na twaalf minuten met een blessure kwijtraakte, bleef op de been maar liet in de tweede helft weer eens een ander gezicht zien.

De bal in de ploeg houden bleek heel moeilijk, Hoek voetbalde bij vlagen voorspelbaar en soms nonchalant. Met Jahrdell Constansia voor de hard werkende Giovanni Delannoy koos Gevaert voor snelheid en diepgang voorin. De jonge Terneuzenaar stuurde al snel zijn oudere broer Jonathan diep, die verdediger Achuna aftroefde en de 3-0 op zijn voet had. Doelman Erick Jansema kwam echter als winnaar uit de strijd. Even later was het Harkemase Boys dat toesloeg.

Eerst scoorde Henny Bouius, die alleen voor De Vroe mocht opduiken (2-1). En drie minuten later kwam ook de gelijkmaker nog op het scorebord. Karim Bannani gaf op een gevaarlijke plek een vrije trap weg, die aan de eerste paal door Arnoud Bentum werd binnengewerkt (2-2). Daarna volgde nog de kans voor Visser, die miste en daarmee Hoek een nog grotere kater bespaarde.

Hoek-Harkemase Boys 2-2 (2-0). 8. Steve Schalkwijk 1-0, 16. Rik Impens 2-0, 85. Henny Bouius 2-1, 88. Arnoud Bentum 2-2. Scheidsrechter: R.G.C.M. Schul (Leidschendam). Gele kaart: Steven Smulder, Karim Bannani (beiden Hoek), Mark Bruintjes (Harkemase Boys). Aantal toeschouwers: 400.

Hoek: Griffin de Vroe; Alexander Embrechts, Niels de Pauw (12. Steven Smulder), Roycel James (81. Seppe Vereecke); Ruben de Jager, Jonathan Constansia, Rik Impens, Istvan Bakx, Karim Bannani; Giovanni Delannoy (78. Jahrdell Constansia) en Steve Schalkwijk.

Harkemase Boys: Erick Jansema; Max de Jong, Iloba Achuna, Mark Bruintjes, Willem Huizing; Henny Bouius, Dennis van Duinen, Gerald Postma (39. Jelle Jan de Graaf); Jari Slort, Kian Visser en Arnoud Bentum.