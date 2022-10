Zegers ziet ondanks verlies toch de nodige lichtpuntjes

INHAALDUELS Walcheren al na 25 seconden op het juiste spoor, Patrijzen heeft een makkie

Tijdens het inhaalweekend werd er zowel in de tweede klasse G als in de derde klasse A één duel gespeeld. Op eigen veld verloor RCS in 2G met 0-2 van Walcheren. Patrijzen was een klasse lager met 4-0 te sterk voor Veere. De ploeg van trainer Danny Magito is na vijf duels nog steeds puntloos.

22 oktober