Zege zonder al te veel franje, maar Hoek telt zijn zegeningen

Goes wil doorpakken in topper tegen ARC, Kloetinge op zijn hoede voor het sterke Achilles Veen

Het zijn mooie weken voor Goes. De formatie van trainer Dennis de Nooijer speelt een vooraanstaande rol in de vierde divisie. Zaterdag wacht de ploeg een nieuwe topper. Nummer twee Goes ontvangt in eigen huis ARC, dat op de vierde plaats bivakkeert.

8 oktober