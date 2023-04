Zege van Goes komt niet in gevaar na rode kaart voor hoofdrolspeler Claude de Smit

VIERDE DIVISIEGoes heeft zaterdag een nipte overwinning geboekt op FC ’s-Gravenzande. De nummer vier van de vierde divisie nam voor de pauze een 0-2-voorsprong, maar kreeg in blessuretijd nog een tegentreffer. Claude de Smit was de hoofdrolspeler, met twee goals, maar ook een rode kaart.

Het treffen bij FC ’s-Gravenzande zal voor Goes ook een klein beetje in het teken hebben gestaan van revanche. In de eerste seizoenshelft gingen de mannen van trainer Dennis de Nooijer voor eigen publiek namelijk met 1-7 onderuit. Maar het vertrouwen is nu groot bij de Zeeuwen, die vierde staan in de vierde divisie en al maanden niet hebben verloren. ,,Zo'n pak slaag gaat niet meer gebeuren’’, zei aanvaller Erwin Franse vooraf.

Hij leek al snel gelijk te krijgen. Dankzij een dubbelslag van Claude de Smit nam Goes namelijk in de eerste helft al een 0-2-voorsprong op bezoek in Zuid-Holland. De eerste treffer kwam voort uit een afdraaiende corner van Daniël Wissel. De Smit reageerde daarbij attent en scoorde uit de rebound. Daarna kreeg Erwin Franse de bal voor het doel, waar De Smit klaarstond om binnen te werken.

De positieve hoofdrol van De Smit veranderde na de pauze in een negatieve hoofdrol. De maker van twee treffers kreeg zo'n twintig minuten voor tijd namelijk een rode kaart en moest het veld verlaten. Dat kwam Goes niet lekker uit, want de thuisploeg drong op dat moment al steeds meer aan. Zo belandde een bal kort voor de rode kaart via Goes-keeper Matthew Lentink tegen de lat.

Diep in blessuretijd

FC ’s-Gravenzande deed ook nog wel iets terug, maar pas diep in blessuretijd. Patrick Fonseca maakte er 1-2 van en bepaalde daarmee de eindstand. Daardoor blijft Goes bovenin meedraaien in de vierde divisie. Het staat nog altijd vierde. Dankzij de zege in Zuid-Holland hield de ploeg van trainer Dennis de Nooijer bovendien de ongeslagen reeks in stand. Goes verloor al dertien wedstrijden op rij niet.