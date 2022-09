Zeeuwse zuinigheid troef in derde klasse, maar wel positieve balans

De doelpunten waren schaars in de derde klasse A van het zondagvoetbal. Philippine en Terneuzen (tegen promovendus Hontenisse) wonnen beide met 1-0, terwijl ook HVV’24 met een doelpunt verschil won (2-1, thuis tegen Hoeven). Clinge en Steen startten beide met een gelijkspel, waar eerstgenoemde lang zicht had op de overwinning.

Philippine-DSE 1-0: In Philippine had DSE het betere van het spel in de eerste helft. ,,We hadden bewust gekozen om als ploeg in te zakken en op de counter te spelen‘’, vertelde trainer Carlo van Grimberghe. Dit pakte goed uit, vijf minuten voor rust creëerde het de eerste kans van de wedstrijd en Cores Siwabessy schoot deze gelijk tegen het net: 1-0. Na de rust zette DSE nog meer druk waardoor Philippine veel ruimte kreeg om uit de counter de score te laten oplopen, maar de ploeg verzaakte dit te doen.

Clinge-Groen Wit 1-1: ,,We hebben zelf niet een heel goede voorbereiding gedraaid, maar ik weet dat mijn ploeg er in de competitie altijd staat‘’, vond trainer Mario de Fouw van Clinge. Vanaf de eerste minuut golfde het spel op en neer, wat leidde tot veel kansen voor beide ploegen. Net na de rust kopte Milan Bolsens namens Clinge uit een voorzet van Jordy Pardon de 1-0 binnen. Na de openingstreffer kreeg Groen Wit kans na kans. Keeper Jens Verstraeten stond zijn mannetje en hield zijn doel schoon. Tot één minuut voor het einde. Een schot van Tijn van Galen van ruim twintig meter belandde op de paal en via de rug van Verstraeten rolde de bal over de lijn: 1-1.

Steen-Zundert 0-0: Na een kwartier kreeg Steen meer grip op de wedstrijd en ging het beter voetballen. Het creëerde kansen op de openingstreffer, maar die bleef uit. Na rust moest Zundert na een rode kaart met een man minder verder. ,,Je ziet vaak dat de ploeg die met een man minder speelt, meer kansen krijgt. Dit was bij ons ook het geval. Het leek wel of wij met een man minder speelden”, vertelde trainer Jesse de Waal. Uiteindelijk bleef het 0-0.

HVV’24-Hoeven 2-1: ,,We hebben vandaag heel goed gespeeld‘’, vond HVV'24-trainer Mario Vermeirssen. ,,Eigenlijk was er heel de wedstrijd niks aan de hand.” De ploeg uit Hulst begon sterk. Niek Luime zorgde ervoor dat HVV’24 op 1-0 kwam. Vlak voor rust verdubbelde Jasper Sponselee de score: 2-0. In de tweede helft ging Hoeven opportunistischer spelen. Sven Kokke zorgde tien minuten voor het einde voor de 2-1. ,,We kwamen niet echt meer in de problemen, dus ik ben trots op een goede start”, sloot Vermeirssen af.

Hontenisse-Terneuzen 0-1: De productiviteit uit de districtsbeker kon Terneuzen voorlopig niet doortrekken naar de competitie. Een doelpunt vlak na rust van Ayden Davies bleek de enige en dus beslissende treffer in deze derby.