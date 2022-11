Zeeuwse zaalvoetbaltalenten opgeroepen voor Marokkaanse ploeg

Het nieuws kwam niet helemaal als verrassing voor Bouzambou. ,,Ik werd gebeld op mijn stage. Eigenlijk wist ik al wel dat ik mee zou gaan, want ik had al contact gehad met de hoofdscout. Ik had dit alleen tegen niemand verteld. Dus toen ik thuiskwam en het zei, waren mijn ouders verrast en heel trots natuurlijk.”

Bouzambou legt uit dat het niet zomaar een trainingsweek wordt. ,,Dit is tegelijkertijd een selectieweek. Over een maandje is er een vierlandentoernooi in Montenegro. Daarvoor zal de trainer de A-selectie bekendmaken, mede gebaseerd op deze week. Ik ga er niet vanuit dat ik mee zal gaan naar dat toernooi. Ik zie deze week meer als een meetmoment. In maart was ik al een week in Turkije met Jong Oranje. Ik hoop dat ik als voetballer gegroeid ben ten opzichte van die keer en volwassener ben geworden.”