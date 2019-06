Zeeuwse voetbalvader Piet Koster verbond en enthousiasmeerde

Bleijen­berg hoopt op een nieuwe kans, waar ook ter wereld

27 juni SLUISKIL - Topfit en vol ambitie wilde Lars Bleijenberg een week geleden aan het nieuwe seizoen beginnen bij Waasland-Beveren. Een dag voor de eerste training kreeg de 18-jarige doelman uit Sluiskil echter te horen dat er toch geen plek meer voor hem was bij de Belgische profclub. ,,Het is jammer dat het zo is gelopen, maar uit mijn mond zul je geen slecht woord over de club horen’’, zegt Bleijenberg.