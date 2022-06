Zeeuwse voetbalsters stranden in Amsterdam en Rotterdam

SKNWK nog niet klaar door vuurwerk; Wolfaarts­dijk, Nieuwdorp en Zaamslag wel verder

VLISSINGEN - Spanning en sensatie in de halve finales van de nacompetitie voor plaatsen in de derde klasse. Een bizarre goal bij Duiveland, een gestaakte wedstijd bij SKNWK, strafschoppen in Nieuwdorp, een winnend doelpunt in de 96ste minuut in Wolphaartsdijk én een vroege rode kaart in Zaamslag.

15 juni