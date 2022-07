Zeeuwse voetbalster net terug van EK in Engeland: ‘Sheffield leek wel een Nederlandse stad’

Goes start met een schone lei; ‘We hebben niks meer met vorig seizoen te maken’

GOES - Met veertien nieuwe gezichten hoopt Goes de wrange nasmaak van de degradatie weg te poetsen. ,,Je moet niet elk jaar een hele ploeg veranderen”, benadrukte trainer Dennis de Nooijer bij de eerste training voor het nieuwe seizoen. Toch zijn er uitzonderingen, stelde hij. ,,We maken schoon schip. We hebben niks meer met vorig seizoen te maken.”

