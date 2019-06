Zeeuwse voetbalprominent Piet Koster (81) overleden

Handbal en tennis lagen hem na aan het hart, maar vooral in het voetbal staan zijn voetafdrukken diep. Hij was in de jaren zestig en zeventig één van de beste scheidsrechters die Zeeland kende. Hij floot wedstrijden om de landstitel voor de amateurs en semi-interlands.

In de jaren tachtig stond hij als voorzitter van VC Vlissingen aan de wieg van het Zeeuwse profvoetbal. Toen dat in de jaren negentig daadwerkelijk gerealiseerd werd, was Koster al aan de slag gegaan als voorzitter van profclub RBC. In Roosendaal tilde hij de club uit een financieel moeras.

Na zijn pensionering zette hij zich nog immer in voor het Zeeuwse voetbal. Hij fungeerde bij Kloetinge in 2003 als crisismanager, flirtte in 2006 met Hoek over een voorzitterschap, hij blies het Zeeuws elftal nieuw leven in, hielp JVOZ op te starten en bracht partijen samen voor het Zeeuwse voetbalgala.