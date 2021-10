Zeeuwse voetbalmeiden spelen in een competitie met 28 (!) teams

Bij Terneuzen­se Boys heeft een geboren Fries die in België woont een vrije rol

1 oktober TERNEUZEN - Zaterdag speelt Terneuzense Boys zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. In de eerste klasse is RVVH uit Ridderkerk de tegenstander. Cor-Pieter Pander is erbij. Hij kwam via FC Burgum en Bambrugge bij de Boys.