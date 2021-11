Zeeuwse voetbalman: ‘Dit is een lockdown voor sport’

Het coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

,,Wie dit van ons verlangt is niet ter zake kundig. De Tweede Kamer moet dit tegenhouden. Deze maatregel schiet zijn doel totaal voorbij. Dit is onvoorstelbaar. Elke trainingsavond, elke wedstrijdavond. We praten over complexen die van alle kanten vrij toegankelijk zijn. Geen enkele club kan hier de controle over behouden.‘’

Quote Waar ga je vrijwilli­gers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controle­ren bij alle sporters en bezoekers op een accommoda­tie? woordvoerder KNVB

Van Olffen voorziet grote problemen voor het fatsoenlijk afwerken van de competities. ,,Elk elftal heeft wel enkele spelers die niet zijn gevaccineerd. Zonder hen kan de competitie niet worden afgemaakt. En dan wil men dit ook nog zaterdag al laten ingaan”, zegt een verbijsterde Van Olffen.

,,Hoe dan? Wie gaat dit regelen? Het sporten wordt de mensen onmogelijk gemaakt, of het nu voetballers, tennissers of badmintonners zijn. Wie bedenkt zoiets? Ik heb me deze hele periode van corona nooit uitgesproken over maatregelen, dat is niet aan mij. Maar dit gaat te ver. Ik ben nu echt boos.‘’

Volledig scherm Voor voetballers onder 18 jaar verandert er niets. © lex de meester

,,Het ontbreekt het kabinet kennelijk aan ieder inzicht over hoe een club functioneert. Zelfs al zouden sporters besluiten zich nu alsnog te laten vaccineren, dan duurt het vijf weken voor ze weer kunnen spelen. Dan ligt de competitie al overhoop.‘’

,,Wat denk je dat er gebeurt met clubs uit Urk en Staphorst. Maar als mensen denken dat de problemen zich alleen op deze plekken voordoen vergissen ze zich. Het speelt ook in de Randstad, in de wijken. Lang niet iedereen weet wat er aan de hand is. Er zullen zich het komend weekeinde spelers met hun tas bij de club melden, die echt geen idee hebben wat een QR-check eigenlijk inhoudt.”

Controleren in de kantine was al moeilijk

Een eerdere enquête van de BAV wees uit dat een meerderheid van de clubs niet in staat is om op een coronabewijs te controleren voor alleen de kantine. ,,Dit is nog veel veelomvattender‘’, zegt Van Olffen op de site van de BAV.

Hij vestigt zijn hoop op de Tweede Kamer. ,,Dit plan ziet er misschien vanaf de tekentafel aardig uit, maar in de praktijk zal het voor alleen maar meer onrust zorgen. Ik ga ervan uit de de Tweede Kamer dat ook inziet. Wij zijn als BAV altijd voor maatregelen geweest die in het belang zijn van de bestrijding van het coronavirus, maar deze ideeën zijn én onuitvoerbaar én leveren slechts frustratie op. Het kabinet lijkt de sport als breekijzer te gebruiken om de niet-gevaccineerden tot vaccinatie te dwingen.‘’

Ook KNVB en NOC*NSF in het verweer

De KNVB roept samen met sportkoepel NOC*NSF de Tweede Kamer ook op sporten bij amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te houden. ,,De plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal zijn praktisch gezien onuitvoerbaar”, zegt de KNVB.

,,Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en bezoekers op een accommodatie? In andere sectoren werken professionals die bij de (enige) toegang bezoekers kunnen controleren, wij hebben vrijwilligers die hetzelfde zouden moeten doen voor een heel open sportcomplex met vaak meerdere ingangen.”