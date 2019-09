Zeeuwse voetbalclubs scoren het hoogste cijfer van Nederland: 8,1

Ruben Hollemans wil moraal opkrikken met Goes

13 september GOES - Na twee nederlagen op rij in de derde divisie treft Goes zaterdagmiddag het nog puntloze Ajax. Aanvoerder Ruben Hollemans verwacht dat zijn ploeg – in tegenstelling tot de voorgaande weken – meer aan voetballen toe zal komen. ,,Ik denk dat wij en Ajax kwalitatief gezien niet veel schelen.’’