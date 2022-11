Zeeuwse voetbalclubs kiezen massaal voor vroegertje vanwege Nederland-VS

Plank is het cement in de Kloetinge-muur: ‘Voetbal­lend moet ik nog wel stappen maken’

Koen Plank maakte dit voetbalseizoen bijna geruisloos de overstap van tweedeklasser Roosendaal naar vierdedivisionist Kloetinge. En bijna even ongemerkt is de 23-jarige verdediger uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Bevelandse club. Zaterdag tegen hekkensluiter ASV De Dijk (2-0-zege), in de twaalfde competitiewedstrijd, stond hij voor de twaalfde keer in de basis.

21 november