Zeeuwse trainer wil ook bij Feyenoord iets moois neerzetten

Riad Elloukmani is volgende nieuwe speler voor Goes

29 maart GOES - Derdedivisionist Goes heeft opnieuw een nieuwe speler aan de selectie voor volgend seizoen toegevoegd. De 21-jarige Riad Elloukmani komt over van zondag-hoofdklasser Baronie. Bij de ploeg uit Breda was hij eerder dit seizoen geen basisspeler. Voor Goes is de linkeraanvaller de achtste nieuweling.