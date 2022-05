Zeeuwse topschutters Gunter en Lourens laten het aankomen op de slotdag

OVERZICHT Lees hier alles over de escape van Philippine, het debacle van de Boys en de titel van Kruiningen

VLISSINGEN - Het einde van de competities komt in zicht, wat automatisch betekent dat er ook steeds meer beslissingen vallen. Zo is Goes zaterdag officieel gedegradeerd uit de derde divisie. De ploeg komt volgend seizoen weer uit in de hoofdklasse.

29 mei