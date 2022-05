Zeeuwse spits gaat Australisch avontuur aan waar iedereen van droomt

De duur van de vliegreis geeft al aan hoe ver ze straks van huis is. Een uurtje of 27, 28 ben je wel zoet in het vliegtuig, inclusief één of twee tussenstops, als je van Amsterdam naar Brisbane vliegt. De 20-jarige Versluis vertrekt op 5 juli en hoopt fit in Australië aan te komen. De aanvalster van Excelsior had de laatste tijd last van een ontstoken kniepees, kon daardoor niet in actie komen en bleef vorige week in het slotduel met PSV (1-1) op de bank. ,,Ik loop er al een half jaar mee’’, vertelt Versluis. ,,Ik heb best veel pijn gehad, maar het gaat nu de goede kant op.’’