Zeeuwse Spartaan Marvin Young in selectie Oranje

Overzicht Breskens schiet uit de startblok­ken, Groede geeft goede reeks vervolg

In de vierde klasse A kende Breskens zondag een goede start na de winterstop. Zelf won de ploeg van Soufian Dooms met 2-0 van Corn Boys, terwijl de voornaamste concurrenten in de titelstrijd tegen puntenverlies opliepen. Koewacht behoudt ook na het 1-2-verlies tegen Vogelwaarde de vijfde plaats, maar zag Groede dat de goede reeks van voor de winterstop een vervolg gaf met een 3-0-zege in IJzendijke, met rasse schreden naderen.

22 januari