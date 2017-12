Zeeuwse schoenenmiljonair is al 18 jaar sponsor van Oostkapelle

SOUTHEND-ON-SEA – Frank van Wezel (76) groeide op in Vlissingen, studeerde aan Nyenrode en vertrok toen hij de kans kreeg naar Afrika. Zijn succesverhaal begon pas echt in Engeland, waar hij als dertiger neerstreek in Southend-on-Sea, met HI-TEC een schoenenimperium opbouwde en zijn liefde voor het voetbal liet zien. Op bezoek bij de Zeeuwse multimiljonair en wereldreiziger, die maar niet met pensioen kan gaan.

Wie twee dagen op pad is met Frank van Wezel en zijn echtgenote Caroline, krijgt mooie, bijzondere en inspirerende verhalen te horen. De ondernemer wist al op jonge leeftijd dat hij later naar het buitenland wilde. Toen hij een advertentie van Nyenrode Business Universiteit in Breukelen zag, wist hij genoeg. ,,Als je in het buitenland wilde gaan werken, was Nyenrode de ideale opleiding, las ik. Vanaf dat moment stond vast dat ik daarheen wilde’’, aldus Van Wezel.

Volledig scherm Frank van Wezel met kleinzoon William en zoon Ed op de tribune bij Southend United. © Familie Van Wezel

Hij rondde de HBS in Vlissingen af, ging naar Nyenrode en trad na zijn studie in dienst bij een kunstmestfabrikant. Frank van Wezel verhuisde met zijn vrouw Mary naar Kenia. ,,Daar heb ik in mijn eentje echt gepionierd’’, vertelt hij. Als hij na tien jaar wordt overgeplaatst is Engeland de volgende bestemming. De nieuwe thuisbasis wordt Southend-on Sea, de kustplaats net boven de Theems. ,,Na een tijdje was ik mijn werk een beetje beu. Ik wilde voor mezelf beginnen. In die tijd squashte ik veel. De Engelsen waarmee ik dat deed klaagden altijd over hun schoeisel. Weet je wat, dacht ik, ik ga een squashschoen ontwerpen.’’ Het is de geboorte van HI-TEC, een schoenenmerk dat hij vanuit Southend-on-Sea steeds verder uitbouwt. Inmiddels zijn er alleen van het eerste model – de Squash Classic – al ruim 22 miljoen verkocht.

Dankzij zijn personeel kwam Van Wezel in 1988 in contact met Southend United. Hij wordt sponsor van de voetbalclub, treedt toe tot het bestuur en later de directie. Southend United, dat uitkomt in League One, het derde profniveau in Engeland, heeft zijn hart gestolen. ,,Het is iedere keer weer een feestje als ik hier ben’’, vertelt hij. Over twee jaar moet Southend United een nieuw stadion betrekken. ,,We willen promoveren naar het Championship’’, zegt Frank van Wezel. ,,De club is belangrijk voor de stad en de mensen. Ik merkte het altijd op kantoor aan mijn personeel. Als we gewonnen hadden, had iedereen op maandag een goed humeur.’’

Een goed humeur; dat had Frank van Wezel niet na de WK-finale van 2010, tussen Spanje en Nederland (1-0). ,,Ik heb toen een e-mail naar scheidsrechter Howard Webb gestuurd, waarin ik duidelijk maakte dat hij er he-le-maal niks van kon. Hij liet zich beïnvloeden door die Spanjaarden. Er werd ook steeds geroepen dat Nigel de Jong rood had moeten krijgen na die overtreding op Xabi Alonso. Ja, hij kwam met een hoog been in, maar ik weet zeker dat De Jong hem niet zag aankomen. Het gebeurde in een split second. Het is ook veelzeggend dat Webb een paar jaar later al stopte en iets anders ging doen. Ik was er blij mee.’’

Volledig scherm Frank van Wezel geniet iedere keer weer als hij in Zeeland is. De ondernemer is met HI-TEC al 18 jaar sponsor van zaterdag-tweedeklasser Oostkapelle. © Familie van Wezel

Bij Southend United hebben de afgelopen jaren maar twee Nederlanders gespeeld. ,,Bart Griemink, een keeper. En Jeroen Boere. Die laatste paste hier wel. Een grote, sterke speler.’’ Vorig seizoen ging de directeur zelf naar een andere Boere kijken. ,,Ik ben naar een wedstrijd van FC Oss geweest voor Tom Boere. Goede spits. Een middenvelder, Fatih Kamaci, viel me ook op. Ik heb onze manager Phil Brown naar beelden laten kijken. Hij vond ze te licht voor ons niveau.’’

Het hoogtepunt voor Van Wezel – die met HI-TEC ook al achttien jaar sponsor is van zaterdag-tweedeklasser Oostkapelle – was de promotie van Southend United in 2015. Op Wembley speelde de club de finale van de play-offs tegen Wycombe Wanderers. In de blessuretijd van de verlenging maakte Southend United de 1-1 en won vervolgens de strafschoppenserie. ,,Die ontlading vergeet ik echt nooit meer. Dat maakt voetbal zo mooi.’’

Hoewel hij al ruim vijftig jaar in – vooral – het buitenland woont, voelt Frank van Wezel zich nog altijd een Zeeuw. ,,Zeeland loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben trots op mijn afkomst. Overal ter wereld staan Zeeuwen goed bekend. Ik ben een Zeeuw betekent over het algemeen dat je een goed en betrouwbaar mens bent.’’