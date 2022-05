Zeeuwse scheidsrechter Yoran Pekaar opeens live op televisie

VIERDE KLASSE | Een zeldzame tegentref­fer, hattrick en stilte voor de storm

VLISSINGEN – Koploper Hontenisse maakte in de vierde klasse A aan de vooravond van de topper tegen RIA W van volgende weekeinde, in IJzendijke geen fout. Dankzij een 1-3-zege blijft het gat met de ploeg uit Westdorpe vijf punten. In de strijd om plaats drie liet Sluis twee belangrijke punten liggen in Groede (1-1). Oostburg won na een 1-1 halverwege, alsnog overtuigend met 1-5 in Hoofdplaat dankzij onder meer drie treffers van Arjen Versluijs.

1 mei