Zeeuwse profs Bakx en Bliek hebben nog klus te klaren in Den Bosch

De Nooijer laat contract bij FK Suduva na drie maanden ontbinden

9:51 VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer kan op zoek naar een nieuwe club. De 27-jarige middenvelder uit Vlissingen heeft zijn contract bij FK Suduva Marijampole afgelopen week laten ontbinden. De Nooijer was pas sinds begin maart in dienst van de club in Litouwen. Daarvoor speelde hij in het buitenland voor Sheriff Tiraspol (Moldavië) en de Bulgaarse club Levski Sofia.