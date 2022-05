Zeeuwse handballers sluiten seizoen af in mineur

Het behoud in de eerste klasse is veilig gesteld, maar in de laatste competitiewedstrijd speelde HC Zeeland halverwege al een verloren wedstrijd. In de eerste helft sloeg de thuisploeg een ruime kloof: 17-6. ,,Vooral omdat we het verdedigend niet op orde hadden’’, aldus coach Einar Linke. In de tweede helft waren de bezoekers beter bij de les, maar konden ze de marge niet verder verkleinen dan een doelpunt.